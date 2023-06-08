Клубничные ярмарки пройдут в Липецке на площади ОЦКНТ 17 и 24 июня

Липчан приглашают за клубникой на ярмарки 17 и 24 июня Фото: Архив "КП"

В Липецке пройдут клубничные ярмарки. Первая торговля ягодами начнется уже на следующей неделе в субботу 17 июня. Вторая – 24 июня, сообщили в пресс-службе регионального управления потребрынка и ценовой политики.

Прилавки появятся на площади перед ОЦКНТ по улице Космонавтов, 54А. Продавцы будут ждать жителей областного центра с восьми утра до двух дня.

Напомним, 8 июня, в областном центре заработала универсальная ярмарка. Липчан приглашают за продуктами на улицу Ангарская, 3. Торговцы пробудут в городе до 9 июня включительно. В четверг и пятницу посетителей будут обслуживать с восьми утра до трех дня.

Также продавцы приедут в село Троекурово и поселок Лев-Толстой. Подробности можно узнать по ссылке.