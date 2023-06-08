В Липецкой области мост в селе Капитанщино капитально отремонтируют за 104 миллиона

В селе Капитанщино готовятся к возведению нового моста через ручей Семеновский Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области продолжается капитальный ремонт моста через ручей Семеновский в селе Капитанщино. На работы потратят 104 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Переправу должны восстановить к декабрю 2023 года.

Подрядчик разобрал переправу Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Подрядчик построил 200-метровую временную дорогу, по которой машины смогут объехать участок. Специалисты также разобрали мост и готовятся к возведению нового. Переправу собираются расширять. Сначала рабочие установят буронабивные сваи на глубину до 18 метров. Затем появятся пролетные балки и полотно.

Также подрядчик поставит плиты сопряжения и обустроит подъезды к мосту. Проектировщики рассчитывают, что постройка прослужит не менее 30 лет. Гарантия будет действовать восемь лет.