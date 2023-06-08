2 348 выпускников Липецкой области пишут ЕГЭ по обществознанию 8 июня

В Липецкой области одиннадцатиклассники сдают экзамен по обществознанию Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В этот четверг, 8 июня, в Липецкой области сдают ЕГЭ по одному из самых популярных предметов – обществознанию. Всего в России его выбрали 300 тысяч участников. В регионе экзамен пишут 2 348 выпускников, сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки.

Пункты проведения организовали в 23 школах области. Одиннадцатиклассники должны решить 25 заданий. 16 вопросов подразумевают краткий ответ, еще девять – развернутый.

Ученикам отвели три с половиной часа на сдачу предмета. Использовать дополнительные материалы нельзя. Порог ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла. Результаты опубликуют не позже 23 июня.

Напомним, 5 июня 1649 выпускников сдавали экзамен по физике и истории. Первый предмет выбрали 824 юных липчанина, второй – 825.