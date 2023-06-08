Идеальный работодатель по мнению россиян: тот, кто платит высокую зарплату

Более половины россиян считают, что работа мечты должна приносить 50 - 200 тысяч рублей в месяц. Фото: Екатерина Папакина

Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» и «Росгосстрахом». Выяснилось, что 73% опрошенных столкнулись с опытом поиска работы в последние два года. Из них 15% удалось найти работу очень быстро, не более чем за неделю. А примерно столько же — 16% — сообщили, что им так и не удалось трудоустроиться (а на Дальнем Востоке — даже 22%). К стати, наибольший процент удовлетворенных своей работой зафиксирован на Северном Кавказе и на Урале, а наименьший – в Москве и Московской области.

Среди главных качеств для успешной профессиональной карьеры в современном мире, респонденты чаще всего называли хорошее знание основ избранной профессии, а также коммуникабельность и умение выстраивать отношения. Далее в списке — умение решать несколько задач сразу, способность адаптироваться к меняющимся требованиям руководства и хорошее образование. Менее всего, по мнению россиян, для карьеры важно владение иностранными языками.

Среди главных достоинств работодателя россияне выделяют высокую зарплату, отношения внутри коллектива и руководителей к работникам, социальный пакет, комфортные график и условия труда, возможность развиваться.

Что касается вознаграждения, то лишь 4% согласны на доход от своей работы мечты до 50 тысяч рублей в месяц. 25% — на 50-100 тысяч рублей, 34% - 100-200 тысяч рублей, 20% - от 200 до 500 тысяч рублей. Нашлись и 5% , которым неважен доход (в Сибири таких бессребреников даже 11%).