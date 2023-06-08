Библиотеки Липецка привезли 160 книг детям, эвакуированным из Белгородчины

В гостевой дом Липецка белгородцам доставили книги Фото: архив "КП"

В гостевом доме Липецка библиотекари навестили эвакуированных жителей Шебекино Белгородской области. Детям и родителям привезли более 160 книг, сообщили в пресс-службе мэрии.

Мальчикам и девочкам положили произведения русских и зарубежных авторов. Юные гости узнают на страницах и Чебурашку, и Карлсона, и Пеппи. Ребята прочтут Агнию Барто, Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Эдуарда Успенского и многих других писателей.

– Мы просто не могли остаться в стороне, – рассказал директор «Централизованной библиотечной системы» Иван Хромых. – Никакие обстоятельства не должны нарушать нормальный ход событий. А интересная книга всегда и всем помогает.

Также белгородцам оставили адреса 27 городских библиотек. Взрослых и детей пригласили на культурные мероприятия и интерактивные программы.