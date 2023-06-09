Двое водителей пострадали в тройном ДТП с иномарками на трассе под Липецком

Авария в Лебедянском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В четверг 8 июня в Липецкой области произошло тройное ДТП. В Лебедянском районе на трассе Липецк-Данков столкнулись «Дэу» и «Киа». От удара втору. Иномарку отбросило в автомобиль «Фотон». Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, в аварии пострадали 40-летний водитель «Дэу» и 46-летняя женщина, управлявшая «Киа». Оба в больнице.

В тот же день в селе Сселки под Липецком 16-летний мотоциклист протаранил стоящую «Ладу Приору». Подросток получил травмы. Его госпитализировали.

В Лебедяни на улице Горького «Тойота» вылетела с дороги и врезалась в дерево. Предварительно, 47-летний водитель легковушки не справился с управлением. Ему понадобилась помощь медиков.

Автоинспекторы просят липчан быть внимательнее за рулем и строго соблюдать Правила дорожного движения.