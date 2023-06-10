Липецкий «Металлург» завершит сезон-2022/23 в Калуге

Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

В рамках 11-го тура первенства России по футболу в группе 3А второй лиги липецкий «Металлург» принимал «Космос» из Долгопрудного. На 4-й минуте гостей огорчил Николай Смирных, а на 33-й Максим Григорьев закрепил перевес наших парней. Итоговый счет – 2:0 в пользу «сталеваров».

После этой победы липчане располагаются на пятом месте в таблице с 34 очками. В ТОП-3 входят саратовский «Сокол» (46), брянское «Динамо» и белгородский «Салют» (по 35).

Заключительный поединок сезона в рамках 12-го тура первенства России парни Сергея Первушина проведут сегодня, 10 июня, в Калуге с местным одноименным клубов. Начало игры в 16:30.