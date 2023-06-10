В Липецке задержали подозреваемого в убийстве мужчины, чей труп без ног нашли в подвале

Следователи возбудили уголовное дело Фото: Юлия КЛЮЕВА

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за трупа 57-летнего мужчины с отрезанными ногами. Подозреваемого в убийстве задержали. Напомним, тело нашли в подвале многоэтажного дома по улице Титова 9 июня. Погибший – 57-летний липчанин.

По данным следствия, 4 июня несчастный выпивал в квартире того же дома со знакомым. Они поссорились, и хозяин жилища избил гостя черенком от лопаты. Он скончался. Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, правоохранители полагают, что в компании был еще один мужчина. Злодеи расчленили тело и отнесли его в подвал, чтобы избавиться от улик.

- Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Липецкой области установлен подозреваемый в совершении тяжкого преступления, - прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД. - В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативниками восстановлены события предшествовавшие преступлению. Установлены свидетели и очевидцы преступления. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и передан в следственные органы.

Предполагаемый преступник – ранее судимый за мошенничество и кражу 26-летний липчанин. Его заключили под стражу. Вину мужчина признал частично. Соучастника ищут. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».