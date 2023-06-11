Десятки домов Липецка останутся без воды 12 июня

«РВК-Липецк» временно ограничит подачу холодной воды горожанам 12 июня. Ресурса не будет с 10 утра до 20 часов. В это время ресурсоснабжающая компания займется ремонтом сетей. В понедельник без воды останутся дома по улицам:

- ул. Юношеская, 39, 39а, 43а, 43м, ст43п, 43/2, 43/3, ст43Б, ст43Г, ст43Г/1, 43Д.

Пункт подвоза технической воды организуют на Юношеской, 39.

- ул. Крайняя (Подгорное), 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11;

- ул. Подгоренская, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Подвоз воды: ул. Крайняя, 7.

- ул. Прудная, 2;

- частный сектор: ул. Минская, ул. Смирнова, ул. Солнечная, ул. Городовикова, ул. Рябиновая, ул. Жактовская, ул. Ударников, ул. Поселковая, ул. Паровозная, ул. Прудная, пер. Узорный; МУП «Липецктеплосеть» котельная «Липецкие узоры».

Техническую воду будут подвозить к дому №2 на Прудной.