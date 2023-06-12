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НовостиЗвезды12 июня 2023 6:53

Певице MATANYA из Липецка вручили миллион за победу в конкурсе «Звезда-2023»

Татьяна Качурина исполнила авторскую песню
Алина ПАЛАГИНА
фотография из социальных сетей MATANYA

фотография из социальных сетей MATANYA

Фото: из соцсетей

В минувшее воскресенье, 11 июня, подвели итоги всероссийского вокального конкурса «Звезда-2023». Липецкую область представляла Татьяна Качурина, основательница сольного проекта MATANYA.

Девушка соревновалась с лучшими певцами со всех регионов России и стала победительницей. Липчанке вручили приз в миллион рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В финале исполнительница вышла на сцену с новой авторской песней.

– Не верю, что это происходит со мной, – поделилась эмоциями вокалистка в социальных сетях. – К этой победе я долго шла. День, когда я стала миллионером.

Напомним, в 2021 году Татьяна Качурина участвовала в шоу «Голос» на Первом канале. Тогда певица дошла до полуфинала.