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НовостиОбщество12 июня 2023 7:23

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил жителей с Днем России

Глава региона пожелал липчанам мира, любви и согласия в семьях
Алина ПАЛАГИНА
Жителей поблагодарили за вклад в развитие области и государства

Жителей поблагодарили за вклад в развитие области и государства

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот понедельник, 12 июня, в стране отмечают День России. Ровно 33 года назад на первом съезде народных депутатов РСФСР приняли Декларацию о государственном суверенитете РФ. Губернатор Игорь Артамонов поздравил жителей Липецкой области с праздником.

– Мы по праву гордимся Россией и твердо уверены в ее достойном будущем, – отметил глава региона. – Наша общая цель – сберечь бесценное наследие, завещанное нам предками, сохранить Отечество для потомков, приумножить его духовное и экономическое богатство.

Руководители поблагодарили липчан за труд, неравнодушие и вклад в развитие как области, так и государства. Жителям пожелали здоровья, мира, любви, согласия в семьях и новых побед.