Питьевую воду отключат на пяти улицах Липецка 13 июня, свет – на четырех

Во вторник в Липецке отключат питьевую воду и свет на нескольких улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

Во вторник, 13 июня, в Липецке отключат питьевую воду на пяти улицах, а свет – на четырех. Специалисты проведут плановые ремонтные работы, сообщили в пресс-службе мэрии.

С девяти утра до пяти вечера без электричества останутся жители домов по Ивана Франко; переулку Курако, 1, 1а, 2, 3; Минина и Челюскинцев, 1, 2, 3, 4.

Подробности можно узнать по бесплатному телефону «Россети Центра»: 8-800-220-0-220. Диспетчеры отвечают на звонки круглосуточно.

С десяти утра до восьми вечера краны пересохнут в домах на улицах Гришина, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25; Талалихина, 9; Фадеева, 5, 9, 11, владение 9; Дундича, 29, 29а и Водопьянова, 16.

Воду привезут на Гришина, 6 и Водопьянова, 16. Чтобы получить дополнительную информацию, звоните по номерам: *6048, 236-048.