Жителю Липецка грозит до пяти лет колонии за угон машины друга

21-летний парень угнал машину у приятеля Фото: Алина ПАЛАГИНА

21-летний житель Липецка угнал у друга машину. Инцидент произошел в июне прошлого года. Парень отдыхал в компании друзей. В какой-то момент между приятелями вспыхнула ссора. В отместку оскорбившийся липчанин решил забрать авто обидчика.

Недальновидный молодой человек завел машину и направился к брату, чтобы рассказать о наболевшем. Родственник выслушал и попытался исправить ситуацию – убедил нарушителя вернуть автомобиль хозяину. Однако липчанин не стал садиться за руль сам и попросил брата. Последний согласился, и члены семьи поехали возвращать похищенное.

Дальнейшие события сыграли против импульсивного парня. Водитель не справился с управлением и угодил колесом в бетонный колодец. Родственникам не хватило пары метров, чтобы добраться до отдыхающих. Вдобавок ко всему рядом оказался наряд ДПС. Главный виновник истории сбежал, оставив брата объясняться с полицейскими. Но бедолаге не удалось избежать правосудия, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Жителя областного центра поймали. Парня обвиняют по части 1 статьи 166 УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Нарушителю грозит до пяти лет колонии.