Отдых в России: три четверти жителей страны считают цены завышенными

В топе самых привлекательных мест для туризма - Алтай, Байкал, Крым, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Опубликованы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» и «Росгосстрахом». Выяснилось, что 78% опрошенных практически всегда проводят отпуск в России. Но лишь 65% в целом удовлетворены качеством сервиса и инфраструктуры в местах отдыха (отели, дороги, аренда автомобилей, парковки, магазины, индустрия развлечений). К слову, наиболее лояльны в этом отношении жители Северного Кавказа (83%). Меньше других - Северо-Западного федерального округа (60%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (61%).

Что касается цен, то они удовлетворяют наших соотечественников гораздо меньше, чем сервис. Три четверти респондентов назвали цены на отдых в России дорогим (на Дальнем Востоке - самый высокий показатель, самый низкий - на Северном Кавказе).

Топ планируемых затрат на отдых этим летом распределился так: большинство респондентов - 63% - на одного члена семьи закладывает бюджет не более 50 тысяч рублей, 44% надеются уложиться в 15-50 тысяч рублей, 28% готовы потратить 50-100 тысяч рублей.

Кстати, в расходы наши соотечественники стали чаще включать покупку полисов страхования путешественников, которые раньше приобретались только для выезда за рубеж.