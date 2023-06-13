Пожарные эвакуировали 8 жильцов из горящей многоэтажки на Союзной в Липецке

В Липецке загорелся десятиэтажный дом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Утром минувшего понедельника, 12 июня, в Липецке на улице Союзная, 15 загорелась многоэтажка. Пламя вспыхнуло на площадке третьего этажа. В диспетчерскую позвонили в 10:12.

С огнем боролись пять пожарных расчетов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Также к десятиэтажному дому подогнали автолестницу. Спасатели эвакуировали восемь жильцов. К счастью, никто не пострадал. В помещении сгорели электрощитовая, внутренняя отделка и вещи на площади в три квадратных метра.

В тот же день в областном центре на улице Вавилова горела кирпичная баня площадью в 24 квадратных метра. К месту происшествия приехали два расчета МЧС. Пламя разрушило шиферную крышу на 20 квадратах. Никто не пострадал.