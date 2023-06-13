Два сарая сгорели в поселке Солидарность под Липецком

В Елецком районе сгорели две надворные постройки Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В субботу, 10 июня, в Елецком районе Липецкой области сгорели два сарая. Пожар произошел в поселке Солидарность на улице Школьная. Вызов поступил спасателям около четырех часов ночи.

На место происшествия прибыли два расчета МЧС. Сначала огонь захватил деревянную постройку площадью в 63 квадратных метра, а затем перекинулся на кирпичную конструкцию в 12 квадратов.

Пламя полностью разрушило оба сарая, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Также пострадала крыша гаража, который стоял рядом.

На следующий день, 11 июня, в липецком садоводчестве «Аэропорт-2» вспыхнул дачный двухэтажный дом в 25 квадратов. Возгорание тушили два пожарных расчета. Огонь повредил постройку по всей площади.