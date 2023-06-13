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НовостиПроисшествия13 июня 2023 8:36

Два общежития горели на выходных в Липецкой области

Пожары потушили до приезда спасателей
Алина ПАЛАГИНА
В грязинском общежитии сгорел диван

В грязинском общежитии сгорел диван

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В минувший выходной, 10 июня, в Липецкой области горели два общежития. Первым вспыхнул четырехэтажный дом на улице Дзержинского, 5 в областном центре. Диспетчеры приняли вызов вечером в начале седьмого.

На место происшествия выехали пять пожарных расчетов и автолестница, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Очаг возгорания находился в нежилой комнате. Огонь успели потушить до приезда спасателей. В помещении сгорел мусор на площади в три квадрата. Никто не пострадал.

В тот же день около семи часов вечера пожар случился в грязинском общежитии. К трехэтажному зданию на Марины Расковой, 27а прибыли четыре расчета МЧС с автолестницей. Однако жильцам удалось справиться с пламенем своими силами. В комнате сгорел диван и вещи на одном квадрате.