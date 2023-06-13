1330 липецких выпускников сдают ЕГЭ по иностранным языкам и биологии 13 июня

13 июня в Липецкой области пишут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам Фото: Пресс-служба Управления образования Липецкой области.

В этот вторник, 13 июня, выпускники Липецкой области сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам. Экзамены по выбору пишут 1 330 одиннадцатиклассников, сообщили в пресс-службе регионального управления образования и науки.

Биологию выбрали 773 участника. 557 ребят решили проверить знания в английском, немецком и французском. Один липчанин остановился на испанском. Пункты проведения организовали в 19 школах региона.

Выпускники узнают результаты по биологии 28 июня, а по иностранным языкам – 4 июля. ЕГЭ по второму предмету делят на два дня – письменный этап и устный. Поэтому и баллы придут немного позже.

Напомним, в Липецкой области появились первые 100-балльники. Максимальный результат на ЕГЭ по химии и литературе получили шесть учеников.