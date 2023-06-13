Полиция проверяет случай со стрельбой на проспекте 60 лет СССР в Липецке

Жители Липецка выложили в сеть видео со стрельбой на проспекте 60 лет СССР Фото: Алина ПАЛАГИНА

В этот вторник, 13 июня, в социальных сетях появилось видео со стрельбой на проспекте 60 лет СССР в Липецке. Потасовка произошла днем ранее. Ролик сделали и опубликовали прохожие. Судя по записи, в конфликте участвовали около пяти человек. Один парень стоял возле заведения, опустив голову и закрыв лицо руками. Рядом ходили еще трое и что-то выкрикивали.

В какой-то момент из дверей кафе показался мужчина. Остальные попятились назад. В компании нашелся смельчак, который достал из кармана нечто увесистое и бросил в оппонента. Горожанин убежал обратно в заведение, но вскоре вернулся с подмогой и оружием. Двое мужчин выстрелили вслед убегающих липчан.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального УМВД, от участников конфликта не поступали заявления в полицию. Однако стражи порядка выяснят обстоятельства происшествия.

– Также сотрудники медицинских учреждений не сообщали о возможных пострадавших, – уточнили в ведомстве. – Проверку проводит отдел полиции №6.