Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 июня 2023 10:32

В Липецком районе 14 км дороги на Тюшевку отремонтируют к концу октября

Подрядчик обновит остановки, поставит светофоры и фонари
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области ремонтируют дорогу на Тюшевку

В Липецкой области ремонтируют дорогу на Тюшевку

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

К концу октября в Липецком районе отремонтируют 14-километровый участок Тюшевка – Кузьминские Отвержки. Дорога соединяет два села и деревню. По ней местные жители могут добраться до поликлиники в Кузьминских Отвержках, фельдшерско-акушерского пункта в Студеных Выселках и детского сада со школой в Тюшевке. Всего проездом пользуются около 5,5 тысяч человек.

Подрядчик обновит остановочные павильоны

Подрядчик обновит остановочные павильоны

Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Подрядчик уложил новое покрытие на треть, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Затем специалисты восстановят водопропускные трубы, укрепят обочину щебнем и обновят остановки.

Также рабочие планируют поставить два мигающих светофора – возле ФАПа и церкви в Кузьминских Отвержках. Новое освещение и знаки пешеходного перехода появятся на повороте к Малашевке.