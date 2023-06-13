В Липецком районе 14 км дороги на Тюшевку отремонтируют к концу октября

В Липецкой области ремонтируют дорогу на Тюшевку Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

К концу октября в Липецком районе отремонтируют 14-километровый участок Тюшевка – Кузьминские Отвержки. Дорога соединяет два села и деревню. По ней местные жители могут добраться до поликлиники в Кузьминских Отвержках, фельдшерско-акушерского пункта в Студеных Выселках и детского сада со школой в Тюшевке. Всего проездом пользуются около 5,5 тысяч человек.

Подрядчик обновит остановочные павильоны Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Подрядчик уложил новое покрытие на треть, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Затем специалисты восстановят водопропускные трубы, укрепят обочину щебнем и обновят остановки.

Также рабочие планируют поставить два мигающих светофора – возле ФАПа и церкви в Кузьминских Отвержках. Новое освещение и знаки пешеходного перехода появятся на повороте к Малашевке.