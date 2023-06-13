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НовостиПроисшествия13 июня 2023 13:20

В Липецке осудят врача с фальшивым дипломом о медицинском образовании

Женщине грозит до года лишения свободы
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке осудят врача с фальшивым дипломом о медицинском образовании

В Липецке осудят врача с фальшивым дипломом о медицинском образовании

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 38-летнюю женщину с фальшивым дипломом о высшем медицинском образовании. Она работала в больницах с декабря 2021 по февраль 2023 года. Обман раскрыла знакомая аферистки. Женщина очень удивилась, увидев подругу в белом халате.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, у липчанки был поддельный диплом красноярского мединститута, а также фальшивый документ об окончании ординатуры. Псевдоврача обвиняют в подделке документов - ч.3 ст.327 УК РФ. Прокурор Советского района Липецка направил материалы уголовного дела в суд. Женщине грозит до года лишения свободы.

Напомним, что полиция проверяет случай со стрельбой на проспекте 60 лет СССР. Подробности здесь.