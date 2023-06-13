В Липецке осудят врача с фальшивым дипломом о медицинском образовании Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 38-летнюю женщину с фальшивым дипломом о высшем медицинском образовании. Она работала в больницах с декабря 2021 по февраль 2023 года. Обман раскрыла знакомая аферистки. Женщина очень удивилась, увидев подругу в белом халате.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, у липчанки был поддельный диплом красноярского мединститута, а также фальшивый документ об окончании ординатуры. Псевдоврача обвиняют в подделке документов - ч.3 ст.327 УК РФ. Прокурор Советского района Липецка направил материалы уголовного дела в суд. Женщине грозит до года лишения свободы.

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