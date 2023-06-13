В Липецке завели уголовное дело против 40-летнего криминального авторитета

Осужденного подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии Фото: принтскрин видео.

В Липецке завели уголовное дело на криминального авторитета. 40-летнего мужчину подозревают в совершении преступления по ст.210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в 2018 году фигуранта осудили за разбой. Предварительно, в тюрьме он, получив криминальный статус, начал пользоваться безоговорочным авторитетом, обладать организационно-распорядительными функциями.

Преступную деятельность задокументировали сотрудники уголовного розыска УМВД России, областного УФСБ и УФСИН во взаимодействии с ГУУР МВД, ФСБ и УФСИН России. Расследование продолжается.

Напомним, что «липецкого Чикатило», погубившего 12 девушек, нашли мертвым в СИЗО. Его привезли в областной центр для следственных действий. Душителя обвиняют еще в двух изнасилованиях и убийствах.