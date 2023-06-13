11 улиц Липецка останутся без света, еще 12 - без холодной воды в среду 14 июня

В Липецке отключат свет и воду в среду 14 июня Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду 14 июня в Липецке отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Франко, Минина, Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а; Тюленина 3, 11-13; Кузнечная, 12; площадь Театральная, 3; переулки Курако, 1-3, 1а; Челюскинцев, 1-4; Витебский, 9; Данковский, а также частного сектора: Воровского, 1а-42. Подробности в «Россети Центр» по телефону 8-800-220-0220.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Катукова, 29; Октябрьская, 28, 30, 32, 49, 49/2, 49/3, 51а, 51б, 51д, 53 ст.1, 53 ст. 2; Литаврина, 2, 8; Первомайская, 3, 35, 35а; Чапаева, 2, 4. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Дарвина, Чапаева, Димитрова, Красная, Тимура Фрунзе, Кольцевая, Энергетическая.

Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Катукова, 29; Октябрьская, 49; Чапаева, 2. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.