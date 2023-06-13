Противопехотную мину времен Великой Отечественной войны взорвали под Липецком Фото: УГПСС Липецкой области

В этот вторник 13 июня в Липецкой области уничтожили противопехотную мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружили в Тербунском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, сотрудники аварийно-спасательного отряда доставили мину на специализированную площадку, а потом взорвали.

Напомним, об обнаружении взрывоопасных предметов следует сообщать экстренным службам по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно. Необходимо сообщить окружающим о находке и никого не подпускать к ней ближе, чем на 100 метров, пока не приедут специалисты.

Нельзя трогать снаряды, пинать их, перекатывать с места на место, бросать в водоем, закапывать в землю, разбирать их. Опасно разводить огонь вблизи боеприпасов.