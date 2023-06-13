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НовостиОбщество13 июня 2023 16:21

Противопехотную мину времен Великой Отечественной войны взорвали под Липецком

Спасатели уничтожили боеприпас на специализированном полигоне
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Противопехотную мину времен Великой Отечественной войны взорвали под Липецком

Противопехотную мину времен Великой Отечественной войны взорвали под Липецком

Фото: УГПСС Липецкой области

В этот вторник 13 июня в Липецкой области уничтожили противопехотную мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружили в Тербунском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального УГПСС, сотрудники аварийно-спасательного отряда доставили мину на специализированную площадку, а потом взорвали.

Напомним, об обнаружении взрывоопасных предметов следует сообщать экстренным службам по номеру «112». Звонки принимаются круглосуточно. Необходимо сообщить окружающим о находке и никого не подпускать к ней ближе, чем на 100 метров, пока не приедут специалисты.

Нельзя трогать снаряды, пинать их, перекатывать с места на место, бросать в водоем, закапывать в землю, разбирать их. Опасно разводить огонь вблизи боеприпасов.