Под Липецком водитель Газели сбил 14-летнего подростка на велосипеде Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецкой области в ДТП пострадал 14-летний подросток на велосипеде. Во вторник 13 июня в Ельце на улице Пушкина 65-летний водитель фургона Газель сбил школьника. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, велосипедиста госпитализировали.

В тот же день в селе Хлевное на улице Советская 34-летний мужчина за рулем «Лады Калины», двигаясь задним ходом, наехал на 29-летнюю женщину. Ее с травмами доставили в больницу.

Всего за сутки автоинспекторы выявили на дорогах Липецкой области 4 726 нарушений Правил дорожного движения. Пьяными за руль сели 7 человек. Еще 96 проигнорировали ремни безопасности. Водители 4 281 раз нарушили скоростной режим, выехали на встречную полосу и припарковались в неположенном месте.