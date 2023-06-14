Рецидивист получил 2,5 года колонии за кражу девяти телефонов в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке за кражу телефонов и продуктов вынесли приговор рецидивисту. Неоднократно судимый 28-летний мужчина в одном из комиссионных магазинов города вскрыл стеклянную витрину и похитил девять мобильных. Сумма ущерба – более 30 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, спустя два месяца он со знакомым пытался обворовать продуктовый магазин. Липчане сложили в рюкзак шоколад и шампанское, но уйти с «добычей» не смогли. Их задержали охранники.

Суд приговорил виновного к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. А так как у него еще не истек срок предыдущего наказания, получилось 4 года и 6 месяцев.

Напомним, в Липецкой области 13 июня взорвали противопехотную мину времен Великой Отечественной войны. Боеприпас обнаружили в Тербунском районе.