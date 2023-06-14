Пять выпускников Липецкой области сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Липецкой области появилось еще пять 100-балльников Фото: Архив КП

В Липецкой области пять одиннадцатиклассников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Напомним, экзамен проходил 29 мая. Обязательный предмет писали 4 562 выпускника.

Максимальный результат по русскому показали двое ребят из гимназии №19 в Липецке, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Также безупречно справились ученики из школ №21 и №33 областного центра и елецкой гимназии №11.

Напомним, в минувший вторник 1 330 выпускников региона сдавали единый госэкзамен по иностранным языкам и биологии. Английский, немецкий и французский выбрали 557 участников, а второй предмет – 773. Один юный липчанин остановился на испанском.

Пункты проведения работали в 19 школах. Результаты по биологии придут не позднее 28 июня, а по иностранным языкам – 4 июля.