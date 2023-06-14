54-летний мужчина погиб во время пожара в деревянном доме в селе под Липецком

Пожар в Тербунском районе Липецкой области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области в пожаре погиб человек. Деревянный жилой дом загорелся в селе Урицкое Тербунского района в ночь на 13 июня. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 2 спасательных расчета. Несмотря на их усилия, пламя полностью уничтожило дом на площади 50 квадратных метров. Погиб 54-летний мужчина.

В ту же ночь в селе Воробьевка Хлевенского района сгорел пеноблочный гараж. В Липецке на улице 40 лет Октября вспыхнул автомобиль «Хендай Акцент». На месте работали 2 пожарных отделения. Пострадал моторный отсек машины и салон на площади 2 квадратных метра.

Также в регионе неоднократно полыхала сухая трава и мусор. Самое масштабное возгорание зафиксировали в селе Боринское Липецкого района. Там на площади в 100 квадратных метров горел мусор.