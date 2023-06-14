Сбер: Каждое четвертое предприятие малого и микробизнеса планирует расширяться в России

СберСтрахование и «Деловая среда» опросили около 3 тыс. предпринимателей из 38 российских городов в преддверии Петербургского международного экономического форума

Так, 11,3% предпринимателей рассчитывают сделать это уже в 2023 году, 7,2% планируют рост в ближайшие 2–3 года, а 9,4% владельцев бизнеса ещё не определились с конкретными сроками расширения, но настроены на рост. Нанять новых сотрудников уже в этом году собираются 13,6% компаний.

Владельцы малого бизнеса рассказали, что больше всего опасаются утраты или повреждения помещений (36,4%), оборудования (35,5%) и транспорта (26%), текучести или дефицита кадров (27,2%), утраты или порчи товарных запасов (18%), а также перебоев в работе (13,7%).

Каждый пятый респондент (18,4%) рассказал, что его предприятие сталкивалось со страховыми случаями, а каждый восьмой (12,7%) заявил, что в результате происшествия пришлось приостановить деятельность предприятия.

При этом страхуют своё дело 60% предприятий ММБ. Чаще всего предприниматели выбирают ОСАГО (20,6%), добровольное медицинское страхование (ДМС) персонала (20,5%), страхование имущества и товаров (20,3%), добровольное страхование персонала от несчастных случаев (14,6%) и каско (11,8%).

По данным сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета «Деловой среды», наиболее популярной сферой у россиян-предпринимателей в 2023 году остается розничная торговля. На нее в январе-мае пришлось порядка 30% регистраций: практически каждый третий бизнес в стране открывали, чтобы заниматься розницей. На втором месте находятся пассажирские и грузоперевозки, на третьем — оптовая торговля, далее идут специализированные строительные работы, строительство зданий, операции с недвижимым имуществом, общепит, персональные услуги, торговля автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт, разработка компьютерного программного обеспечения. Такое же распределение самых востребованных сфер для открытия бизнеса было характерно и для аналогичного периода 2022 года. При этом наибольший прирост представителей малого бизнеса показывает сфера IT (увеличение на 15,5%).

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» ПАО Сбербанк:

«Важный элемент поддержки малого бизнеса — страховая защита. В нашей стране культура страхования пока еще более развита в крупных компаниях, а малый и особенно микробизнес страхуется реже. Но, как показывают кейсы наших клиентов сегмента ММБ, столкнувшихся с неприятностями, не будь у них страховки, многие из них потеряли бы свой бизнес».

Сергей Фролов, управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Предпринимательская деятельность связана с ответственностью и рисками, которые могут негативно сказаться на бизнесе: даже привести к закрытию. Предугадать последствия и предотвратить их не всегда возможно, поэтому бизнесу важно предусмотреть страховую защиту. Оформив полис, предприниматель может сосредоточиться на развитии бизнеса и не беспокоиться за расходы в случае непредвиденных ситуаций. В последнее время представители малого и микробизнеса начинают проявлять интерес к продуктам комплексного страхования. Например, Воронежская область, где работает Центрально-черноземный банк входит в десятку регионов, где предприниматели сегмента ММБ чаще других выбирают такие страховки».

Алексей Грищенко, исполняющий обязанности генерального директора АО «Деловая среда»:

«Благодаря сервису дистанционной регистрации бизнеса, через который только за первые пять месяцев 2023 года свое дело оформили порядка 60 тысяч человек, мы можем отслеживать тренды предпринимательской активности россиян. Одна из них — сохранение интереса к созданию своего бизнеса у молодежи. Так, на людей, открывших ИП или ООО в возрасте от 18 до 35 лет, с января по май 2023 года пришлось 44%. Больше всего таких предпринимателей оказалось в Удмуртии, Оренбургской области, Чувашии и Дагестане».