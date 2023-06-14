Маскировочные сети для бойцов СВО плетут в липецкой библиотеке имени Есенина

Есенинка проводит мастер-классы по плетению маскировочных сетей Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Жители Липецка продолжают плести маскировочные сети для бойцов СВО в Центральной городской библиотеке имени Есенина. Желающих ждут на Космонавтов, 15/3. Мастер-классы проводят три дня в неделю – по вторникам, четвергам и пятницам с 12:00 до 18:00.

Впервые двухдневную патриотическую акцию «СВОими руками» запустили 7 июня. Тогда горожане сделали три камуфляжных полотна размером в 18 и 21 квадратный метр. Липчане также оставили на отрезках материала теплые послания для парней в зоне спецоперации.

В процессе участвовали более 50 человек от восьми до 70 лет, сообщили в пресс-службе мэрии. Жители проявили большой интерес, поэтому акцию решили продлить и распространить на другие библиотеки.