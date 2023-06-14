Глава СКР Бастрыкин поручил проверить факт нападения собак на подростка в Липецке Фото: Юлия КЛЮЕВА

Глава СКР России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о нападении стаи собак на 17-летнего подростка в Липецке. В соцсетях сообщают, что на парня набросились более десятка бродячих псов. Животные покусали липчанину руку. Он обратился в поликлинику. Теперь молодому человеку предстоит пройти курс вакцинации.

- Сообщается о других подобных случаях в областном центре, однако органы местного самоуправления каких-либо мер реагирования не предпринимают, - говорится в релизе информационного центра СК России. – Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СКР Липецкой области провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Ход проверки поставили в центральном аппарате ведомства на контроль.