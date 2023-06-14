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НовостиОбщество14 июня 2023 12:38

В Лебедянском районе простились с погибшим в СВО бойцом Игорем Масловым

Военнослужащий ушел из жизни в возрасте 39 лет
Алина ПАЛАГИНА
фотография пресс-службы администрации Лебедянского района

фотография пресс-службы администрации Лебедянского района

Фото: с сайта

В эту среду, 14 июня, в Липецкой области простились с бойцом Игорем Масловым, который погиб в ходе СВО. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Лебедянского района.

– Мы с уважением и благодарностью преклоняемся перед ним за защиту нашей страны и нашего будущего, за мужество и воинский подвиг, который он исполнил ценой своей жизни, – написали в ведомстве. – Для всех, кто знал нашего Героя – это большая утрата, боль, которую не выразить словами.

Военнослужащий ушел из жизни в возрасте 39 лет. Родственникам и близким выразили соболезнования.

– Мы будем помнить и чтить нашего защитника, сражавшегося за нашу Родину, – отметили в пресс-службе. – Светлая память и вечная слава Герою!