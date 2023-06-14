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НовостиОбщество14 июня 2023 13:44

Липецкая область отправила белгородцам 80 стиральных машин и холодильников

Гуманитарную помощь доставят в пункты временного размещения
Алина ПАЛАГИНА
Липецкая области доставит гуманитарный груз белгородцам

Липецкая области доставит гуманитарный груз белгородцам

Фото: архив "КП"

В эту среду, 14 июня, Липецкая область отправила в Белгородчину 80 единиц бытовой техники. Регион собрал 50 стиральных машин и 30 холодильников.

Гуманитарную помощь доставят в пункты временного размещения, в которые поселили жителей обстреливаемых районов. Посылку собрали по поручению губернатора Игоря Артамонова, сообщили в пресс-службе Облсовета.

Напомним, на прошлой неделе Липецк отправил эвакуированным белгородцам четыре тонны гуманитарного груза. Жители получили продукты, средства личной гигиены, стиральный порошок, одеяла, подушки, подгузники и пеленки.

Также библиотеки областного центра навестили шебекинцев в липецком ПВР. Сотрудники привезли детям более 160 книг.