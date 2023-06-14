Жительница Липецкой области лишилась более миллиона рублей при продаже дома Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жительница Липецкого района потеряла более миллиона рублей, пытаясь продать дом. В начале июня 70-летняя женщина из Ельца разместила в интернете объявление, указав свой номер телефона. Сначала ей позвонила неизвестная и попросила назвать данные карты для предоплаты. Так как на карте ельчанки не было средств, она без опасения назвала реквизиты.

Позже женщине перезвонил якобы брат покупательницы и попросил продиктовать четырехзначный код, чтобы подтвердить перевод. Увы, ельчанка потеряла бдительность и озвучила мошеннику цифры. В третий раз ей позвонил уже сотрудник банка, сообщив о подозрительных операциях. Пенсионерка пришла в банк, чтобы заблокировать все свои карты, но было поздно. Аферисты перевели все накопления с ее счетов на карту – 1 011 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».