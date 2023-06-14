Военный суд оштрафовал солдата-срочника из Липецка, передававшего взятки офицеру Фото: Юлия КЛЮЕВА

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор за взяточничество бывшему солдату-срочнику из Липецка. Судебное следствие установило, что в апреле 2022 года он пообещал другу помочь с распределением в воинскую часть Липецкого гарнизона.

Знакомый передал ему взятку в 120 тысяч рублей. Срочник передал офицеру за решение вопроса 80 тысяч рублей, а 40 тысяч оставил себе. В августе, когда друг уже служил, он предприимчивый солдат вновь взял с него 18 тысяч рублей и передал их командиру.

Как сообщили в пресс-службе Тамбовского гарнизонного военного суда, офицеру уже вынесли приговор за взяточничество. Срочника признали виновным в хищении денег путем обмана, в злоупотребление доверием и посредничестве во взяточничестве. Ему назначили штраф в 55 тысяч рублей.