Правительство РФ выделит Липецкой области более 130 млн на мелиорацию сельхозземель

Липецкой области направят более 130 миллионов рублей на мелиорацию Фото: Архив КП

В 2023 году Липецкая область получит более 130 миллионов рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель. Деньги выделит Правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Благодаря финансированию регионы смогут построить и улучшить оросительные и осушительные системы и гидротехнические сооружения. Субсидии позволят ввести в сельское хозяйство больше земель, сообщили в пресс-службе кабмина.

Всего из федеральной казны направят 668 миллионов. Средства перечислят 32 регионам России.

Напомним, в текущем году Правительство выделит Липецкой области 226 миллионов рублей на строительство модульных отелей. Регион получит самую крупную субсидию среди Черноземья. Деньги планируют потратить на три проекта.