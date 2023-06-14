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НовостиОбщество14 июня 2023 15:05

Правительство РФ выделит Липецкой области более 130 млн на мелиорацию сельхозземель

Распоряжение подписал Михаил Мишустин
Алина ПАЛАГИНА
Липецкой области направят более 130 миллионов рублей на мелиорацию

Липецкой области направят более 130 миллионов рублей на мелиорацию

Фото: Архив КП

В 2023 году Липецкая область получит более 130 миллионов рублей на мелиорацию сельскохозяйственных земель. Деньги выделит Правительство РФ. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

Благодаря финансированию регионы смогут построить и улучшить оросительные и осушительные системы и гидротехнические сооружения. Субсидии позволят ввести в сельское хозяйство больше земель, сообщили в пресс-службе кабмина.

Всего из федеральной казны направят 668 миллионов. Средства перечислят 32 регионам России.

Напомним, в текущем году Правительство выделит Липецкой области 226 миллионов рублей на строительство модульных отелей. Регион получит самую крупную субсидию среди Черноземья. Деньги планируют потратить на три проекта.