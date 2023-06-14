Суд Липецка приговорил 20-летнего тамбовчанина к 5,5 годам колонии за обман пенсионеров Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке осудили 20-летнего тамбовчанина, обманувшего пенсионеров на 2,5 миллиона рублей. Курьера приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Также он должен возместить моральный вред на общую сумму в 1,4 миллион рублей.

Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона, в июле 2022 года неизвестные написали парню в мессенджер и предложили высокооплачиваемую работу. По заданию «кураторов» он должен был приезжать по указанным адресам и, представляясь помощником полицейских, забирать у жертв аферистов деньги. Житель Тамбова согласился.

С 22 по 29 июля 2022 года парень объехал 7 липецких пенсионеров. Несчастные потеряли 2 591 000 рублей. Большую часть денег злодей перечислял «работодателям». Себе оставлял 10%. После его задержали полицейские.