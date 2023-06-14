Более 50 улиц Липецка останутся без холодной воды в четверг 15 июня

В Липецке отключат питьевую воду в нескольких районах Фото: Архив "КП"

В четверг, 15 июля, без холодной воды останутся более 50 улиц Липецка. Специалисты будут проводить плановые ремонтные работы. Краны пересохнут с десяти утра до восьми вечера, сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк».

Питьевую воду отключат жителям домов по улицам Индустриальная, 1, 2, 3, 4, 3а, 44, 19, 21, 21а, 21б, 23, 43, 45, 47; Депутатская, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55Б, 56, 57, 61, 61а, 63, 65, 78, 80, 81; проспект Победы, 29, 47а, 51, 51/1, 51/2, 51/3 55, 57, 61, 71, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/2; Киевская, 1, 34, 36, 41; переулок Вишневый, 1а; Механизаторов, 8, 8б, 8б/1, 9, 10, 10а, 10 строения 1 и 2, 11, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 15в, 16, 14, ст.16, 17, 17б, 18, 18/1, 18ст.1, 19, 19а, 19б, 20, 21, в центре реабилитации – строение 9; ЦТП «Киевская-Депутатская» АО Квадра и в частном секторе на Депутатской, Володарского, Индустриальной, Даргомыжского, Вишневый, в переулке Фруктовый, Воровского, Верещагина, Киевской, 1-ой Крымской, Верхней, Пригородной, Кирова, 2-ой Крымской, Комсомольской, Котовского, Школьной и Чкалова.

Машина с водой приедет на переулок Вишневый, 1а.

Холодной воды не будет на улицах Ярославская, 13, 19; Тихая, 24; Светлова, 26, 29, 29а, 31, 31а; Писарева, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37; Центральная, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21ст. 1, 43, 180, вл. 21; Привокзальная, 56, 101; Асфальтная, 111, 111а, 113, 115а; станция Казинка, 28, 28а, 33а; Фруктовая, 25б; Таежная, 12; Матырское водохранилище, к1 – «Бригантина»; Грязинское шоссе, владение 1; котельная поселка Дачный; ЦТП-2 Дачный МУП Липецктеплосеть и в частном секторе на улицах Привокзальная, Липецкая, Асфальтная, Таежная, Фабричная, МПС, Локомотивная, Ладыгина, Бригадная, Череповецкая, Шаумяна, Писарева, Тихая, Светлова, Патриотическая, Железнодорожная, Зорге, Варшавская, Олимпийская, Постышева.

Воду приведут на Центральную, 17.

Подачу ресурса ограничат на улицах Катукова, 18; бульваре Есенина, 2, 5. Доватора, 5, 5а, 7, 9; Папина, 13, 15; Богдана Хмельницкого, 2, 4, 3, 3а, 6, 8, 10; Айвазовского, 7; санаторий «Мечта», 1, 2, 3, 4, 5, 6 в Капитанщино; Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12; Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10; Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10; переулок Попова, 1, 3, 5; Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а и Тельмана, 164.

Цистерны с водой доставят на Катукова, 18; Айвазовского, 7; к санаторию «Мечта» и на Гагарина, 84.

Также с девяти утра до пяти вечера питьевую воду перекроют на Ленина, 11, 13, 15. Воду привезут на Ленина, 13. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.