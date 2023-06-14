Свет отключат на 14 улицах Липецка в четверг 15 июня

В Липецке отключат электричество жителям домов на 14 улицах Фото: Алина ПАЛАГИНА

В четверг, 15 июня, в Липецке отключат свет на 14 улицах. Специалисты будут ремонтировать электросети, сообщили в пресс-службе мэрии.

С девяти утра до пяти вечера без электричества останутся жители домов по улицам Игнатьева, 33; Космонавтов, 12, 12/2, 14/2; Воровского; Даргомыжского; Депутатская; Киевская, 16а; Чкалова; Интернациональная, 36; Ленина, 13, 15, 17, 23, 25; Юношеская, 1/3 и переулки Верещагина, 2, 2а, 3, 4, 7 – 21Б; Верхний, дома 1 – 19; Крымский, 2, 4, 6, 8 и Фруктовый, 1а.

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Напомним, также в четверг без холодной воды останутся более 50 улиц областного центра в нескольких районах. С подробными адресами отключения можно ознакомиться по ссылке.