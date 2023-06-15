Водитель «Киа» сбил парня на электросамокате на проспекте Победы в Липецке

В Липецке сбили водителя электросамоката Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Вечером минувшей среды, 14 июня, в Липецке на проспекте Победы произошло ДТП. 45-летний водитель «Киа» сбил парня на электросамокате, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

28-летний горожанин получил травму. Врачи оказали пострадавшему медпомощь и отпустили домой.

За сутки на дорогах региона автомобилисты нарушили ПДД 4 097 раз. Инспекторы поймали за рулем семь пьяных липчан. Еще 83 водителя ехали без ремня безопасности.

Автолюбителей привлекли к административной ответственности. Также камеры записали 3 571 случай, когда жители региона превышали скорость, неправильно парковались и выезжали на встречную полосу.

Напомним, в Ельце шофер Газели сбил 14-летнего школьника на велосипеде. Подростка увезли в больницу.