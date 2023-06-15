Под Липецком угонщик «Мазды» поймал попутку, которая привезла его в полицию

В Липецкой области поймали угонщика "Мазды" Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

9 июня в Лебедянском районе Липецкой области произошла необычная история. 29-летний безработный липчанин приехал к знакомому в поселок Агроном.

Горожанин сразу приметил «Мазду 6», которая стояла возле соседнего дома. 40-летняя хозяйка забыла закрыть авто. Соблазн оказался слишком велик. Нарушитель решил угнать машину и доехать до Лебедяни, но что-то пошло не так.

Недалеко от деревни Медведево горе-водитель сломал колесо. Пришлось ловить попутку. По счастливой случайности навстречу ехал приятель владелицы «Мазды» – он уже знал о краже.

Нарушитель сломал колесо на чужой машине Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Автомобилист предложил довезти незнакомца. Ничего не подозревающий воришка согласился. А находчивый знакомый воспользовался удачей и доставил угонщика прямо в руки полиции, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители возбудили дело по части 1 статьи 166 УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Липчанину грозит до пяти лет колонии.