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НовостиПроисшествия15 июня 2023 6:25

Под Липецком угонщик «Мазды» поймал попутку, которая привезла его в полицию

Нарушитель сломал колесо на машине
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области поймали угонщика "Мазды"

В Липецкой области поймали угонщика "Мазды"

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

9 июня в Лебедянском районе Липецкой области произошла необычная история. 29-летний безработный липчанин приехал к знакомому в поселок Агроном.

Горожанин сразу приметил «Мазду 6», которая стояла возле соседнего дома. 40-летняя хозяйка забыла закрыть авто. Соблазн оказался слишком велик. Нарушитель решил угнать машину и доехать до Лебедяни, но что-то пошло не так.

Недалеко от деревни Медведево горе-водитель сломал колесо. Пришлось ловить попутку. По счастливой случайности навстречу ехал приятель владелицы «Мазды» – он уже знал о краже.

Нарушитель сломал колесо на чужой машине

Нарушитель сломал колесо на чужой машине

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Автомобилист предложил довезти незнакомца. Ничего не подозревающий воришка согласился. А находчивый знакомый воспользовался удачей и доставил угонщика прямо в руки полиции, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Правоохранители возбудили дело по части 1 статьи 166 УК «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Липчанину грозит до пяти лет колонии.