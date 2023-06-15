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НовостиОбщество15 июня 2023 7:36

25 стихийных свалок на 9,5 гектаров нашли в Липецкой области с начала года

На семи площадках мусор убрали
Алина ПАЛАГИНА
В Липецкой области убрали семь незаконных свалок

В Липецкой области убрали семь незаконных свалок

Фото: Архив "КП"

С начала года в Липецкой области нашли 25 стихийных свалок общей площадью около 9,5 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

18 незаконных мусорных полигонов выявили на 8,032 га в шести районах – Воловском, Становлянском, Усманском, Липецком, Краснинском и Добровском районах. Еще на семи площадках в Хлевенском, Усманском, Лев-Толстовском, Елецком, Липецком и Лебедянском районах отходы убрали на 1,52 га.

Всего сотрудники ведомства провели 251 контрольное мероприятие на площади 30,653 тысяч гектар. В результате специалисты выписали 34 предостережения о недопустимости нарушений.

Напомним, аграрии региона собрали первые 50 тонн садовой земляники. Первыми к работам приступили специалисты Усманского района.