В Липецке на 2 месяца арестовали украинца за положение «смотрящего» в колонии

В Липецке задержали украинца за привилегированный тюремный статус Фото: Алина ПАЛАГИНА

Левобережный районный суд Липецка арестовал почти на два месяца 40-летнего жителя Украины. По информации следствия, с января 2019 по июнь 2023 года мужчина отбывал наказание в елецкой колонии.

Там подозреваемый занимал привилегированный статус среди заключенных – «смотрящий за ИК-3». Правоохранители возбудили дело по статье 210.1 УК «Занятие высшего положение в преступной иерархии», сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы. Стражи порядка задержали украинца в Центре временного содержания иностранных граждан.

Напомним, Тамбовский военный суд оштрафовал бывшего солдата-срочника на 55 тысяч. Житель областного центра дал взятку офицеру за помощь с распределением в воинскую часть Липецкого гарнизона.