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НовостиПроисшествия15 июня 2023 8:52

В Липецке пройдет суд над главным инженером из-за гибели 19-летнего рабочего в траншее

Специалиста из Абхазии обвиняют в нарушении правил безопасности
Алина ПАЛАГИНА
Трагедия произошла в ноябре прошлого года

Трагедия произошла в ноябре прошлого года

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Советский районный суд Липецка рассмотрит дело 47-летнего жителя Абхазии. Заседание назначили на 20 июня. Специалиста обвиняют по части 2 статьи 216 УК «Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

Напомним, трагедия произошла осенью 2022 года. В областном центре под завалами траншеи погиб 19-летний студент, который подрабатывал прокладкой труб.

По данным следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый занимал должность главного инженера. Мужчина сказал водителю экскаватора вырыть траншею с вертикальными стенками, дал еще несколько распоряжений и уехал. В результате грунт разрушился, а рабочего засыпало землей.