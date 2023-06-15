В Липецке пройдет суд над главным инженером из-за гибели 19-летнего рабочего в траншее

Трагедия произошла в ноябре прошлого года Фото: Юлия КЛЮЕВА

Советский районный суд Липецка рассмотрит дело 47-летнего жителя Абхазии. Заседание назначили на 20 июня. Специалиста обвиняют по части 2 статьи 216 УК «Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе региональной судебной системы.

Напомним, трагедия произошла осенью 2022 года. В областном центре под завалами траншеи погиб 19-летний студент, который подрабатывал прокладкой труб.

По данным следствия, в ноябре прошлого года обвиняемый занимал должность главного инженера. Мужчина сказал водителю экскаватора вырыть траншею с вертикальными стенками, дал еще несколько распоряжений и уехал. В результате грунт разрушился, а рабочего засыпало землей.