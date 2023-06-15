22-летний житель Липецка отработает 8 месяцев за кражу двух бутылок коньяка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке за кражу коньяка из магазина судили 22-летнего парня. Его приговорили к 8 месяцам исправительных работ. 10% от заработка будет идти в доход государства.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в июне 2022 года ранее не судимый линчанин в магазине на Циолковского пытался украсть алкоголь. Он взял с открытых стеллажей две бутылки коньяка за 650 рублей и уверенно пошел к выходу. Продавцы требовали оплатить товар, но тот скрылся. Позже его задержали и возбудили уголовное дело.

Напомним, что в Лебедянском районе безработный угнал «Мазду». В дороге у машины сломалось колесо. Злодей поймал попутку и приехал прямо к отделению полиции. Отзывчивым водителем оказался друг владелицы иномарки. Он знал, что машину украли.