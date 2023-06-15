В Липецке за 4 млрд построят первый в РФ завод по выпуску посуды из опалового стекла

Предприятие планируют открыть в третьем квартале 2025 года Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецкой области построят первый в России завод по выпуску высокопрочной посуды из опалового стекла. Инвестор вложит в открытие четыре миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Игорь Артамонов подписал соглашение с гендиректором компании «ИнвестПро» Алексеем Шаровым. Предприятие появится на грязинском участке особой экономической зоны «Липецк».

Завод планируют запустить в третьем квартале 2025 года. Площадка даст региону 200 рабочих мест.

На данный момент подобную посуду доставляют из Франции, Италии, Китая, ОАЭ и Ирина. Отечественные специалисты занимаются только декором.

Напомним, Липецкой области направят более 130 миллионов из федеральной казны на мелиорацию сельскохозяйственных земель.