Липчанин проведет 7 месяцев в колонии-поселении за продажу арестованного ВАЗа Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мужчина из Липецкой области отправится в колонию-поселение за продажу арестованного автомобиля. 37-летний житель Лебедянского района не платил алименты. Чтобы вернуть долг, приставы наложили арест на его машину. Но мужчину это не остановило. Он продал свой ВАЗ-21110 за 30 тысяч рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, на лебедянца завели уголовное дело по ч.1 ст.312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту». Подсудимый признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Суд приговорил мужчину к 7 месяцам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Напомним, что исправительные работы назначили молодому человеку из Липецка, который украл из магазина две бутылки коньяка. Подробности здесь.