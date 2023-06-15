В Липецке задержали тамбовчанина, укравшего из магазина 25 тысяч рублей Фото: принтскрин видео.

Тамбовчанина подозревают в краже денег из магазина Липецка. Сотрудники обнаружили пропажу утром 26 мая. Из ящика стола исчезли 25 350 рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, предполагаемый преступник попал в объектив камеры видеонаблюдения. Техника засняла, как он зашел в торговый центр, подобрал из связки подходящий ключ и открыл дверь магазина. Там он забрал деньги и ушел.

Полицейские задержали злодея, когда он вновь вернулся на место преступления. Им оказался 41-летний житель Тамбова. Он целенаправленно приехал в Липецк, чтобы поживиться за чужой счет.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы.