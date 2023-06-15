Сбер и Липецкая область договорились о сотрудничестве в сфере высоких технологий и устойчивого развития

Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, подписи под ним поставили Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Цель соглашения — сформировать условия для устойчивого развития Липецкой области с помощью цифровой и ESG-трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Сбер — технологический лидер и драйвер устойчивого развития в стране. Мы создаём цифровые и ESG решения не только для себя, но и для наших клиентов и партнёров. И видим огромную востребованность технологий Сбера в российских регионах и с радостью сотрудничаем с ними. Одним из таких давних наших партнёров является Липецкая область.

Цифровые технологии и ESG подход способны кардинально изменить жизнь территорий, повысить качество управления и доступность услуг для населения, решить проблемы занятости и повышения уровня жизни, реализовать на практике принципы устойчивого развития».

Игорь Артамонов, губернатор Липецкой области

«Мы активно развиваем ESG-технологии, цифровые сервисы и очень заинтересованы в подготовке кадров в сфере информационных технологий для предприятий региона. В сотрудничестве со Сбером мы сможем оптимизировать использование ресурсов, повысить энергоэффективность, активнее развивать зеленую энергетику и инновационные экологические практики. Кроме того, с помощью технологий ИИ будем решать многие задачи в области здравоохранения, образования, транспорта и других сферах. Главная задача – улучшить качество жизни наших жителей»

Планируется сотрудничество при подготовке кадров в области информационных технологий, в совместной разработке качественных и передовых технологий и сервисов, в реализации проектов для снижения негативного воздействия на окружающую среду. В числе инициатив по ESG-трансформации региона будет реализован проект по вводу в эксплуатацию 11 «быстрых» электрозарядных станций в Липецкой области, оператором зарядной инфраструктуры выступит дочерняя компания Сбера СберСервис.