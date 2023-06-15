11 зарядных станций для электромобилей на 150 кВт поставят в Липецкой области

В Липецкой области в 2023 году установят новые зарядные станции для электромобилей Фото: Архив "КП"

В Липецкой области поставят 11 «быстрых» зарядных станций для электромобилей. Мощность каждого устройства составит 150 киловатт, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– В 2022 году на территории Липецкой области было зарегистрировано 247 электромобилей, по состоянию на 1 января 2023 года эта цифра увеличилась до 421, – отметил вице-губернатор Роман Петрухин. – Мы видим, что популярность экологичного транспорта в регионе растет, и активно работаем в части расширения электрозаправочной инфраструктуры.

Приборов хватит, чтобы питать более 330 машин в день. Проект планируют осуществить в текущем году.

Напомним, в прошлом году в Липецкой области открыли завод по выпуску электромобилей. Предприятие обеспечило работой 1 900 человек.